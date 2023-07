«J’ai toujours eu ce rêve de jouer en Ligue 1», Tosin Aiyegun sur son transfert à Lorient

Dans une interview accordée au site de Lorient FC, Tosin Aiyegun s’est exprimé sur son transfert chez les Merlus. Et l’attaquant béninois s’est dit fier de rejoindre le championnat français.

Après la Lettonie et la Suisse, Tosin Aiyegun va découvrir le championnat français. L’attaquant béninois s’est engagé avec Lorient FC en Ligue 1. Le Guépard a signé un contrat de quatre ans avec les Merlus, en provenance du FC Zurich. Un transfert dont est très fier la nouvelle recrue lorientaise qui s’est confiée à cœur ouvert au site de son nouveau club.

«Je suis très content. J’ai été très bien accueilli par le groupe. J’ai vraiment déjà cette impression d’avoir rejoint une grande famille. Je sais que je vais me sentir bien à Lorient et c’est le plus important quand tu signes dans un nouveau club», a lâché le buteur béninois.

Agé de 25 ans, le natif de Lagos a hâte de faire ses preuves en Ligue 1, un championnat qu’il a toujours rêvé d’y évoluer. «J’ai toujours eu ce rêve de jouer en Ligue 1. Aujourd’hui j’ai la chance de rejoindre un beau club français et j’en suis fier. C’est un accomplissement pour moi. Le championnat de France est l’un des cinq meilleurs championnats du monde. Je sais que le niveau va être élevé mais c’est à moi de beaucoup de travailler et de relever ce challenge », a-t-il conclu.

Capable d’évoluer en attaque mais également dans l’axe, en soutien de l’attaquant, le Béninois va maintenant tenter de créer des automatismes avec ses coéquipiers pour être le plus décisif possible. Le FC Lorient démarre la saison prochaine par un déplacement au Parc des Princes samedi 12 août à 21h pour y défier le PSG. Mais en attendant, les Merlus continueront d’affuter leurs armes, avec des matchs amicaux contre Nantes et Bournemouth les 2 et 5 août prochains respectivement.

