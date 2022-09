« J’ai servi Dieu pendant 12 ans et je n’ai rien eu », Kley Saley se dédit

Le pasteur Kley Saley a été reçu sur la chaîne de télévision NCI lors d’une émission animée par DJ Mulukuku et ses chroniqueurs. Alors qu’il revenait sur sa croyance religieuse, l’ancien homme de Dieu n’a pas pu convaincre ses vis-à-vis.

L’ex-pasteur et artiste chanteur ivoirien de gospel Kley Saley a passé un sale quart d’heure sur la chaîne de télévision NCI. Invité à justifier ses récents propos dans lesquelles, il disait n’avoir rien reçu de Dieu pendant 12 ans de sacrifice, l’artiste a estimé qu’il n’en est rien. « J’ai Servi Dieu pendant 12 ans et je n’ai rien eu », avait-il révélé.

Mais aujourd’hui, le chanteur Kley Saley, père de 12 enfants, cité par afrique sur 7 indique qu’il voulait juste attirer l’attention. « Il fallait que je revienne sur la scène musicale, et il fallait que je dise des choses. Il fallait que je me fasse entendre, que je me fasse voir. C’était un buzz pour qu’on parle de moi”, a-t-il confié. Et d’ajouter : « Je l’ai dis pour un but. Mais Dieu connaît mes intentions. Il connaît mes pensées ».

Mais pendant que Kley Saley clame qu’il s’agit d’un buzz, les fans expriment leur désarroi. ”C’est vraiment décevant de ta part “. ” Faux serviteur “. ” Tu es un blasphémateur”…, peut-on lire entre autres en commentaires.