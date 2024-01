« J’ai pris 10 millions sur WeLovEya », la chanteuse Queen Fumi fait des clarifications (vidéo)

- Publicité-

En pleine polémique sur les cachets reçus par les artistes béninois pour leur prestation sur le festival WeLovEya, la chanteuse béninoise Queen Fumi est montée au créneau pour dévoiler le montant total qu’elle a reçu.

Certains artistes béninois qui ont presté sur le festival WeLovEya 2023 n’ont pas été sous-traités. C’est le cas de Queen Fumi qui a annoncé avoir reçu 10 millions de FCFA.

« J’ai pris dix millions sur WeLovEya, donc, ne m’appelez plus pour me proposer 200 mille sur les mariages, parce que sur Eya, j’étais à dix millions« , a déclaré Queen Fumi.

La chanteuse explique qu’elle a pu porter sa robe en soie à cause du cachet qui n’était pas non moins négligeable. « Si on ne m’a pas payé 10 millions, vous pensez que je peux porter la robe là? Ce que mes danseuses ont porté, c’est des soies aussi. »

Selon Queen Fumi, sa robe a été cousue en Italie. « La robe que j’ai portée, elle a été confectionnée en Italie, mes chaussures… ». Cette sortie médiatique de Queen Fumi sonne comme une mise en garde aux organisateurs d’évènement.

« Donc, je ne monte pas sur une scène avec cet accoutrement qui coûte cher, si je n’ai pas eu un cachet de 10 millions », a-t-elle insisté.