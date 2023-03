« J’ai fait 8 ans dans les 8 ans de Josey », une ex « tchiza » de Serey Die promet de graves révélations

Une jeune femme identifiée comme Marina SB a fait de troublants déballages sur l’ancien international ivoirien Serey Die et révèle avoir été en couple avec lui alors qu’il était avec sa compagne Josey et son ex-femme Aline.

Serey Die est au cœur d’une vague de critiques depuis le dernier concert de sa compagne, la chanteuse Josey. Lors de son concert, Josey a avoué qu’elle était en relation avec l’ex footballeur depuis 8 ans. Ce qui suppose, qu’elle était sa « maîtresse » à l’époque où il filait le parfait amour avec sa femme Aline Bintou.

Choquée par cette sortie, une jeune femme a réagi aux propos de Josey en informant sur tous ses réseaux sociaux avoir été la « tchiza » (maitresse Ndlr) de Serey Die au même titre que Josey.

« Allez dire à Serey Die, comme je lui parle et qu’il ne veut pas m’écouter, on va jouer un petit extrait pour t’avertir. Si tu n’arrêtes pas de dénigrer la mère de tes 5 enfants, moi Marina, je serai ton terminus. Ça, c’est juste un avertissement. Je n’ai peur de personne et personne ne pourra m’arrêter », a-t-elle déclarer en légende d’une capture de vidéo dans laquelle on peut entendre Serey Die en train de parler.

Brouille entre Serey Die et Serge Aurier

A l’en croire, ses propos ont été tenus contre Serge Aurier, ex footballeur ivoirien par Serey Die alors qu’elle était avec lui dans une cambre d’hôtel. Mieux, elle menace de faire des déballages sur ce que Serey Die aurait fait à Serge Aurier.

Marina SB, prétendue ex copine de Serey Dié va plus loin. « Josey affirme avoir fait 8 ans dans les 15 ans d’Aline, moi aussi j’ai fait 8 ans dans les 8 ans de Josey. Depuis longtemps tu me demandes de me calmer, trop c’est trop.», a-t-elle ajouté. Mais pour Serey Die, c’est du buzz car, il ne connait ni de près ni de loin cette prétendue ex-copine qui menace de faire des révélations très graves sur lui.