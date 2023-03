« J’ai eu une insomnie », une tribune de Valentin Djènontin à l’attention des autorités du Bénin

Dans une tribune intitulée « j’ai eu une insomnie » publiée ce vendredi 24 Mars 2023 sur sa page Facebook, l’ancien ministre de la Justice de Boni Yayi, Valentin Djènontin attire l’attention des autorités sur la situation de certains Béninois condamnés à de lourdes peines de prison.

L’ancien député en exil politique en France, Valentin Djènontin , pour ne pas le nommer, se sent mal sur la situation de certains Béninois jugés coupables de certains faits et condamnés à 10 ans ou à 20 ans de prison ferme.

« Président Patrice Talon, autorités politiques, judiciaires, militaires, policières, administratives. Durant toute ma nuit blanche, il me venait continuellement à l’esprit « la fidélité à l’épreuve du syndrome de l’apôtre Pierre » », a entamé Valentin Djènontin dans sa tribune.

À le croire, l’actualité de son pays est caractérisée ces derniers jours par les débats relatifs à la vente aux enchères des biens de Monsieur Sébastien AJAVON et les lettres ouvertes de Madame Reckya MADOUGOU et du Professeur Joël AIVO respectivement au Chef de l’Etat, Patrice TALON et au garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Sévérin QUENUM.

Fort traumatisé par les injustices faites à ces compatriotes et les centaines d’autres dans les prisons et maisons d’arrêt dans le pays, indique l’acteur politique en exil, « je suis interpellé devant le tribunal de ma conscience en tant qu’humain et de surcroît chrétien« .

« J’ai compris, à travers cette perte de sommeil, l’urgence de m’adresser à vous, Chef de l’Etat, Patrice TALON, autorités politiques, judiciaires, militaires, policières et administratives pour attirer votre attention sur la fragilité, la temporalité du pouvoir politique, la vulnérabilité de l’être humain et surtout la versatilité et l’opportunisme des hommes politiques béninois », écrit-il dans sa tribune.

Se référent à des passages bibliques, comme à son habitude, notamment à l’évangile selon Saint Mathieu chapitre 24 au verset 28, Valentin Djènontin attire humblement l’attention du chef de l’Etat sur l’illusion aujourd’hui d’avoir beaucoup d’amis ou de soutien. « La troupe autour de vous n’est que l’effet du pouvoir du moment. A peine avez-vous dix hommes loyaux parmi ces milliers de courtisans. Quand le pouvoir finit, tout finit. Vous serez même surpris du silence de votre téléphone » , précise Valentin Djènontin.

« Dans ma profonde quête de vous aider à mieux appréhender la volatilité du pouvoir politique et la quasi-absence de loyauté ou de fidélité chez les hommes politiques qui vous entourent, qui sont tous des opportunistes dépourvus de dignité et qui vous donnent l’illusion de puissance et de pouvoir, de vie ou de mort sur vos adversaires et la population, je vous propose quelques exemples concrets, immédiats, contemporains que vous maîtrisez bien« , indique Valentin Djènontin dans sa tribune.

Et en guise d’exemple, l’ancien ministre évoque les cas des anciens présidents Mathieu Kérékou et Thomas Boni Yayi qui se sont retrouvés seuls (exception fait de quelques fidèles loyaux-ndlr) après avoir perdu le pouvoir d’Etat.

« Monsieur le Président TALON, je me permets de rappeler à votre souvenir nos échanges suite à votre premier message sur l’état de la Nation devant l’Assemblée Nationale en décembre 2016. Pendant que vous me serriez la main, au Président Adrien HOUNGBEDJI, vous aviez dit et je cite : « DJENONTIN est un ange que YAYI a transformé en diable » ». Non ! Monsieur le Président, je ne suis pas un diable. Vous le savez bien et vous pouvez en témoigner de diverses manières dans de multiples situations que vous connaissez bien avec moi. Je suis simplement loyal et fidèle. J’aime mon pays, et comme tous, je souhaite son développement dans la justice et surtout dans l’unité de tous ses fils« , martèle Valentin Djènontin dans sa tribune comme pour convaincre Talon qu’il reste encore parmi les rares béninois dont les paroles sont encore crédibles et les conseils utiles.

Pour Valentin Djènontin, les fidèles d’aujourd’hui zélés devant l’éternel seront les premiers à le lâcher au premier chant du coq. « La plupart sont là, parce qu’ils ont un titre (honneur oblige), des avantages matériels et financiers dont vous êtes aujourd’hui l’exclusif distributeur ».

Il reste néanmoins convaincu d’une chose, l’histoire va se répéter jusqu’à la fin des temps. « Vous n’allez pas échapper à cette trahison des hommes politiques béninois. Avec vous, ceux qui seront atteints du syndrome de l’apôtre Pierre seront encore plus nombreux que sous le Président YAYI », écrit-il dans sa tribune comme dans une prophétie.

L’ancien ministre finit sa tribune en demandant la libération de Reckya Madougou, Joël Aîvo et tous les autres prisonniers politiques. Pour lui, se sera le début de la pacification du pays.