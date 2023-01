« J’ai été mis au monde au cas où », le prince Harry fait une terrible révélation sur la famille royale

Dans son nouveau livre, « Le Suppléant », publié ce mardi et traduit dans une quinzaine de langues, le prince Harry a fait de fracassantes révélations sur la famille royale. Le duc de Susex a révélé qu’il a été mis au monde pour son frère William.

Après le documentaire documentaire Harry et Meghan disponible sur la plateforme Netflix, et qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, le prince Harry relance à nouveau l’actualité autour de la famille royale grâce à son livre. Publié ce mardi, le prince Harry a livré à travers son retour de mémoire de lourds secrets sur la famille royale notamment son frère William, sa belle-soeur Kate Middleton, et sa belle-mère, la reine consort Camilla.

En effet, le fils cadet de l’actuel roi Charles III, a affirmé qu’il est né juste pour servir son frère William, l’héritier du trône, en lui fournissant des organes au cas où ce dernier en aurait besoin. « Deux ans de plus que moi, Willy était l’Héritier, alors que j’étais le Spare », a écrit le prince exilé en expliquant le titre de ses mémoires, « Spare », qui ont été officiellement publiés mardi 10 janvier.

« J’étais l’ombre, le soutien, le plan B. J’ai été mis au monde au cas où quelque chose arriverait à Willy », a-t-il écrit à propos de son frère de 40 ans et actuel héritier du trône, William, dans ce livre présenté comme un document explosif par la presse du pays.

Harry dit qu’il avait 20 ans quand on lui a révélé pour la première fois que son père avait salué sa naissance en plaisantant ces termes : « Merveilleux ! Maintenant, vous m’avez donné un héritier et une réserve, mon travail est terminé ». Des révélations qui fait couler actuellement beaucoup d’encre et de salive au sein de la presse britannique voire internationale.