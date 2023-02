« J’ai été enchainée de la tête au pied », cette triste révélation de Julienne Abigbè alias Ciara

L’influenceuse Julienne Abigbè alias Ciara a tenté de se suicider en Chine suite à son arrestation pour trafic de drogue. Plus de 6 ans plus tard, Ciara n’a rien oublié de la torture dont elle a été victime à l’époque.

Ciara a été arrêtée en Chine dans un aéroport pour une affaire de trafic de Drogue. Près de six ans après, la promotrice de Ciara Corporate garde toujours les séquelles de son triste séjour dans l’une des prisons chinoises.

La jeune femme révèle avoir tenté de suicider pour éviter les tortures dont elle était victime. « J’ai été torturée pendant un mois pour un truc que je n’ai pas fait. Dans la cellule, il y avait 16 filles et j’étais la seule noire. Et, en toute chose, je passe en dernière position, on travaille, c’est comme si on te torture pour avouer », a-t-elle confié.

Tentative de suicide de Ciara

Ciara a tenté de se suicider pour mettre fin à sa souffrance. « J’ai essayé de me pendre là-bas. Les chinois peuvent même le témoigner. A un moment donné, je ne supportais plus, j’ai pris un haut, un habit, puis j’ai tenté de me suicider en le roulant au cou. Je pense que c’est leur caméra qui les a alerté parce qu’à un moment donné j’ai vu des gens venus », a-t-elle affirmé presqu’en larmes.

C’est ainsi que pour l’empêcher de se suicider, elle a été mise en isolement et enchainée. « J’ai été enchainée de la tête au pied », a-t-elle affirmé. Dans cet entretien accordé à Kfé week-end, Ciara Corporate a estimé que cette triste expérience de la Chine est la cause de son caractère que beaucoup déplorent aujourd’hui : la défensive.

Arrêtée le 20 juin 2016 par le Bureau de lutte contre la fraude de l’Administration des douanes de la municipalité de Guangzhou en Chine pour trafic de drogue, Ciara a été libérée de prison et mise sous contrôle judiciaire en 2017.

Après sa sortie de prison le 19 juillet 2017, Julienne Abigbè alias Ciarath Aladja a confié avoir été piégée par un de ses amis, un compatriote béninois résidant en Chine.