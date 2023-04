« J’ai été arnaqué avec la signature de Cristiano Ronaldo »: le président d’Al Nassr flingue CR7 (média)

-Publicité-

Les prestations décevantes de Cristiano Ronaldo ces derniers mois avec Al Nassr et ses piques de colère n’ont pas été du goût du président du club saoudien qui regretterait la signature de la star portugaise, selon certains médias du pays.

La lune de miel entre Cristiano Ronaldo et l’Arabie Saoudite n’aura finalement pas duré bien longtemps. Débarqué en grande pompe cet été à Al Nassr avec pour objectif d’aider le club a franchir un nouveau palier, la star portugaise est très loin d’atteindre le but fixé.

Muet depuis le mois d’avril, le joueur de 38 ans assiste impuissant aux contre performances de son équipe, éliminée en début de semaine de la Coupe du Roi, battue par Al Wehda en demi-finale (1-0). A cela s’ajoute ses piques de colère sur et en dehors du terrain. La dernière en date a été son coup de sang digne d’un combat MMA contre un adversaire et son geste jugé obscène en zone mixte après la rencontre.

- Publicité-

Un écart de conduite mais surtout une baisse de forme qui commence à agacer jusque dans les hautes sphère de l’écurie saoudienne. Selon les informations d' »ArabiaNews50″ et relayées par Mundo Deportivo, le président de l’actuel second de la Saudi Pro League, Al-Muammar, a exprimé ses regrets en ce qui concerne la signature du quintuple ballon d’or. « Je n’ai été victime d’une arnaque que deux fois dans ma vie. La première fois, j’ai demandé trois kebabs et ils ne m’en ont donné que deux. La deuxième fois, c’était pour la signature de Cristiano Ronaldo », aurait lâché le dirigeant.

Des propos remis en question

Des propos remis cependant en question par Achraf Ben Ayad, consultant à Mundo Deportivo. Selon lui, cette sortie ne serait qu’une pure invention. Pour l’heure, ni Al Nassr, ni ArabiaNews50, n’a démenti les propos attribué au président du club saoudien. Sur les réseaux sociaux, cette punchline du boss d’Al Nassr n’a pas plu à de nombreux amateurs et fans du Portugais. Ceux-ci ont dénoncé une attaque gratuite et non-fondée contre l’ex-joueur mancunien.

Articles similaires