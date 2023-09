« J’ai dit Oui », ces détails qui sèment le doute sur le prétendu mariage de Lady Ponce (vidéos)

- Publicité-

Lady Ponce, la célèbre chanteuse camerounaise de Bikutsi, a récemment partagé sur Facebook une vidéo qui a suscité de vives réactions quant à son possible mariage. Alors qu’elle paraît radieuse dans une robe de mariée, certains détails ont attiré l’attention et alimenté les spéculations.

Dans la vidéo, Lady Ponce tient un magnifique bouquet de fleurs tandis que son partenaire reste filmé de dos. « Mes princesses, cette fois-ci c’est vraiment confirmé, j’ai dit oui », a-t-elle affirmé dans une courte vidéo. Son attitude nerveuse et son manque d’enthousiasme apparent ont semé le doute : est-il possible que cet homme soit un acteur jouant un rôle dans cette cérémonie ?

Malgré les félicitations et les vœux de bonheur adressés à la chanteuse Lady Ponce, de nombreux internautes se sont montrés sceptiques quant à la véracité de cette union. Cette prudence s’explique par l’expérience passée des fans de la chanteuse Indira Baboké, qui avaient été trompés par un coup de mariage vrai-faux.

Un mari mystérieux, de tendre déclaration d’amour

Pourtant, Lady Ponce n’a pas manqué de partager sa joie sur les réseaux sociaux : « Je suis mariée, ça fait du bien, nuit de noces avec mes demoiselles d’honneur », a-t-elle déclaré. Elle va plus loin et fait une déclaration d’amour à son chéri. « Merci à mon tendre, doux, beau, sexy, mignon et généreux Lopaire. Je t’aime », a-t-elle ajouté en légende de la vidéo.

Le mystérieux marié, dont le visage restera pour l’instant inconnu, laisse planer le doute sur la véracité de cette union et alimente les discussions des fans de la chanteuse.

Dans l’attente d’une clarification de la part de Lady Ponce elle-même, les internautes restent partagés. Certains soutiennent leur idole et espèrent que ce mariage est bien réel, tandis que d’autres restent méfiants, craignant une nouvelle supercherie médiatique.

Seul le temps dira si ce mariage est véritablement celui de Lady Ponce. En attendant, ses fans continuent de suivre de près les développements de cette histoire, prêts à célébrer avec elle si cette union se révèle être une vérité plutôt qu’un simple divertissement.

