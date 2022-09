« J’ai décidé d’aller me chercher ailleurs », « sous-coté » au Bénin, Dah Adagboto opte pour l’immigration

Le manager d’artiste, Dah Adagboto de son vrai nom Giraud Lemien Cohoun a annoncé sa présence hors du territoire béninois pour des raisons, dit-il, de mépris dont il fait souvent objet dans l’arène du showbiz béninois.

« Mes chers Amis , je pars ….. J’aime mon pays , j’aime ma routine , j’aime la culture de mon pays , mais je pars ….. Plusieurs années que je traîne ma boss dans ce pays sans aucune issue qui me ressemble…. », c’est sur ces mots que le manager de la chanteuse Faty et ex rédacteur en chef du magazine blue Diamond a annoncé avoir quitté le Bénin pour immigrer au Canada.

Selon lui, malgré les mérites qu’il s’est constitué avec le temps , malgré son parcours , il est resté une personne lambda dans son pays. C’est fort de cela que Dah Adagboto a décidé de quitter le Bénin afin de vivre pleinement de sa passion et de son statut , sans faire la courbette.

« C’est ce que vivent sûrement bon nombre de citoyens Béninois… victimes du système… qui ne fait que la promotion du relationnel .. malgré cela le président actuel met beaucoup du sien pour que tout ceci change.. », a dénoncé l’ex manager de Togbè Yéton et Tyaf.

Ecrire une nouvelle histoire

A en croire Giraud Lemien Cohoun, son père lui avait déconseillé de travailler dans le secteur culturel du Benin. « J’ai décidé d’aller me chercher ailleurs et d’aller me perfectionner . On nous a souvent reproché ne pas être assez formé !! Je vais essayer de palier à cela en utilisant les économies que je me suis fais durant ce parcours pour immigrer au Canada…. Me faire une nouvelle vie , écrire une nouvelle histoire , sortir des sentiers battus , étudier… Je nourris l’espoir de revenir servir ce pays qui m’a tant donné et que j’aime tant .. Mais que j’espère retrouver dans un environnement plus reluisant », a -t-il expliqué.

A ce titre, Dah Adagboto se dit prêt à se faire voir ailleurs estimant qu’il n’y a rien de pire que de se savoir méritant et d’être sous- Coté. « Et peut-être, si un jour, on me juge compétent pour servir cette terre, je reviendrai … si non je mettrai mes compétences à disposition d’autres contrées…. », a-t-il conclu.