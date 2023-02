« J’ai crié Jésus et je me suis retrouvée hors du bus », témoignage d’une survivante du drame de Dassa

Une survivante du drame de Dassa survenu le dimanche 29 janvier 2023 a fait un témoignage incroyable sur les circonstances de son sauvetage qui semblent sortir de l’ordinaire.

Elle était dans le bus de la compagnie Baobab Express qui a pris feu fin janvier 2023 dans la commune de Dassa-Zoumé faisant environ 20 morts calcinés et plusieurs blessés très graves. Quelques heures après le drame, elle avait été présenté dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux comme la seule survivante sans égratignure du drame.

« J’ai crié Jésus, Jésus, Jésus, et …

Alors que beaucoup se demandent comment elle a pu s’en sorti malgré la densité de la flamme, la femme identifiée comme survivante du drame de Dassa a fait un incroyable témoignage dans son église ce dimanche 12 février 2023. A l’en croire, c’est l’œuvre de Dieu. « J’ai crié Jésus, Jésus, Jésus, je me suis tue un instant et je me retrouvée à l’extérieur du bus avec mon enfant », a-t-elle confié.

Dans son témoignage qui sort de l’ordinaire, elle a expliqué les circonstances de son sauvetage par Jésus. « Personne ne m’a fait sortir, c’est Jésus qui m’a fait sortir. Ce petit garçon est mon fils ainé de cinq, je ne savais plus où il se trouvait dans le bus, mais il priait de son côté et je priais aussi de mon côté, quand subitement je me suis retrouvée dehors, mon fils aussi est sorti, personne ne l’a fait sortir », a-t-elle déclaré en décrivant la scène avec précision.

Le berger Elet Pâcome présenté comme un héros

Et pourtant, d’autres témoignages présentent le Berger national du Renouveau Charismatique Elet Pâcome comme un héros, pour avoir a-t-on dit, sauvé plusieurs passagers du feu. Il serait déjà sortir des flammes avant d’y retourner pour secourir ses co-passagers. C’est lors de cette tentative de sauvetage qu’il a succombé à ses blessures.

Le berger était à bord du bus de transport en commun de la compagnie Baobab Express avec son épouse qui est , elle aussi, décédée le jeudi 09 février 2023 au Centre national hospitalier universitaire (Cnhu) Hubert Koutoucou Maga.