« J’ai couché avec 3 femmes en même temps », Camille Makosso en mode confessions !

Dans un récent live TikTok avec l’influenceuse française Tifounette , le controversé pasteur ivoirien Camille Makosso s’est confié sans réserve sur plusieurs sujets liés à sa vie intime. Le frère ainé de Lolo Beauté n’a pas hésité à partager une expérience particulière, celle où il a été impliqué dans des relations sexuelles avec trois femmes simultanément.

Camille Makosso s’est récemment illustré une fois de plus par sa franchise et sa vulgarité, une caractéristique qui lui est désormais familière. Lors d’un live sur TikTok, alors qu’il était interrogé sur le nombre de femmes avec qui il avait eu des relations sexuelles simultanées, Camille Makosso n’a pas hésité à répondre de manière franche.

En effet, face à une question audacieuse de la blogueuse française Tifounette, le controversé pasteur a déclaré avec un air serein « 3 ». Il a ainsi ouvertement admis avoir eu des relations avec trois femmes en même temps par le passé, alors qu’il n’était pas encore marié.

- Publicité-

Ces révélations choquantes de Camille Makosso ont rapidement fait réagir la toile, suscitant des opinions mitigées. Certains ont exprimé leur désapprobation et leur indignation face aux comportements du pasteur, estimant que cela ne correspondait pas à l’image d’un homme de Dieu. D’autres, en revanche, ont adopté une attitude plus tolérante, soulignant que chacun a un passé et des expériences différentes.

Articles similaires