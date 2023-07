«J’ai 3 enfants et une femme aimante», Ruben Neves signe en Arabie Saoudite pour de l’argent

-Publicité-

Annoncé chez plusieurs cadors européens, Ruben Neves a finalement déposé ses valises à Al Hilal en Arabie Saoudite. Un choix surprenant du Portugais de 26 ans qui a tenu à justifier sa destination.

Si la Saudi Pro promet d’être attractif la saison prochaine surtout avec l’arrivée cet été de plusieurs stars, le championnat saoudien reste encore exotique. Bon nombre de ceux qui y déposent leurs valises sont encore en quête d’argent. C’est le cas du Portugais Ruben Neves qui a signé à Al Hilal, club promu en première division.

Agé de 26 ans, le désormais ancien joueur de Wolverhampton était pourtant très courtisé cet été sur le vieux continent. De grosses pointures européennes dont le Barça s’étaient même intéressées à son cas. Finalement, c’est à Riyad que la star lusitanienne a décidé de poursuivre sa carrière.

Une bonne pioche donc pour Al Hilal qui a cependant déboursé une petite fortune pour s’offrir sa nouvelle recrue. On parle d’un transfert estimé à 55 millions d’euros sans oublier le salaire du milieu défensif qui touchera 25 millions par an. Beaucoup plus que ce que n’importe quel club européen ne pouvait lui offrir.

Mais avec ce choix de rejoindre un championnat de niveau inférieur, Ruben Neves a peut-être fait une croix sur ses chances de disputer le prochain Euro 2024. Interrogé sur son transfert, le Portugais a avoué rejoindre Al-Hilal pour avoir une meilleure condition de vie. L’argent a été décisif pour son choix de rejoindre l’écurie du golfe persique.

« Pourquoi avoir choisi Al-Hilal ? La raison principale de cette décision était de pouvoir offrir à ma famille la vie que j’ai toujours rêvé pour eux. J’ai 3 enfants et une femme aimante, prendre soin d’eux : c’est le plus gros trophée de ma carrière. » , a-t-il déclaré dans des propos relayés par Besoccer.

💬🇵🇹 Ruben Neves : « Pourquoi avoir choisi Al-Hilal ? La raison principale de cette décision était de pouvoir offrir à ma famille la vie que j'ai toujours rêvée pour eux. J'ai 3 enfants et une femme aimante, prendre soin d'eux : c'est le plus gros trophée de ma carrière. » pic.twitter.com/Sarg2M7a7S — As Quinas 🇵🇹 (@AsQuinasOff) July 17, 2023

Les transferts continuent de plus belle dans le championnat saoudien, des joueurs comme Riyad Mahrez, Sadio Mané, Séko Fofana et d’autres joueurs, pourraient rejoindre aussi le championnat avant la fin du mercato. Affaire à suivre.

