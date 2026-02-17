Jacques Higelin : Bénabar raconte « Il ne m’aimait plus, voire il me détestait »

Dans une intervention sur RMC Gold diffusée le 17 février 2026, le chanteur Bénabar est revenu sur la relation complexe qu’il a entretenue avec Jacques Higelin, évoquant un rapport passé de grande admiration à une distance marquée au fil des années. L’artiste, connu notamment pour le titre Quatre murs et un toit, a livré au micro de l’émission La playlist de ta vie des confidences directes sur les paroles et les silences qui ont jalonné leur lien professionnel et personnel.

Au début de leur rencontre, Bénabar dit avoir ressenti une reconnaissance forte de la part de Higelin, décrit comme un monument de la chanson française et une figure artistique « libre et fantasque ». Cette attention initiale, selon lui, a pris la forme d’un compliment singulier qui l’a profondément marqué et rendu « hyper fier » à l’époque où il émergait auprès du grand public.

Pour Bénabar, la relation s’est ensuite transformée et a pris une tournure inattendue : ce qui était d’abord une proximité s’est éloigné, jusqu’à un désamour, selon ses propos. Il rapporte que la dynamique entre eux a changé au fur et à mesure que sa propre carrière gagnait en visibilité médiatique.

Bénabar : « Il ne m’aimait plus, voire il me détestait »

Lors de l’émission, il a cité les mots que lui avait un jour adressés Higelin : « Tu es le seul chanteur populaire que j’aime bien ». Cette phrase, a-t-il expliqué, constituait une forme de reconnaissance importante pour un artiste débutant. Le souvenir de ce compliment contraste avec l’évolution qu’il décrit ensuite, marquée par une rupture des rapports affectifs et professionnels.

Bénabar rapporte sans amertume que, au fil du temps, « il ne m’aimait plus, voire il me détestait ». Il ne détaille pas d’incident précis ayant provoqué ce changement, mais il émet des hypothèses sur les raisons possibles : la visibilité médiatique accrue du jeune chanteur, une question d’ego, une rivalité inconsciente ou une divergence artistique. Ces éléments sont présentés comme des pistes de compréhension dégagées par Bénabar lui‑même.

Le chanteur précise qu’au départ il incarnait pour Higelin une figure « minot » qui ne faisait d’ombre à personne, et que sa montée en notoriété a pu modifier la perception que lui portait le vétéran. Il relate ces faits comme des observations personnelles plutôt que des affirmations vérifiables par d’autres sources.

