Jack Grealish (Everton) dévasté après son opération

Jack Grealish a annoncé via ses comptes personnels avoir subi une intervention chirurgicale après le diagnostic d’une fracture de fatigue au pied, une lésion qui met un terme à sa saison 2025-26 avec Everton. La nature insidieuse de ce type de fracture impose repos et rééducation prolongée, et le joueur ne pourra pas reprendre la compétition avant la reprise suivante.

Visiblement affecté par cet enchaînement de circonstances, l’international anglais a exprimé sa déception tout en laissant transparaître une volonté de revenir plus fort. Sur les réseaux sociaux, il a assuré se concentrer désormais sur sa convalescence et a fait part de sa détermination à travailler pour retrouver son meilleur niveau.

Arrivé en prêt depuis Manchester City, Grealish s’était rapidement intégré au groupe des Toffees et constituait l’un des éléments créatifs du milieu de terrain. À 30 ans, il aura participé à 22 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant deux buts et offrant six passes décisives, des chiffres qui témoignent de son apport malgré la fin prématurée de son passage sur Merseyside.

Conséquences sportives et rôle à distance