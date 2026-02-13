J6 Coupe CAF : USM Alger et OC Safi se disputent la première place

La sixième et dernière journée du groupe A en Coupe de la Confédération verra s’affronter l’USM Alger (13 points) et l’Olympic Club de Safi (12 points) ce samedi 14 février. Bien que les deux équipes aient déjà validé leur billet pour les quarts, la rencontre décidera qui terminera en tête du classement.

Le club algérien, actuellement devant au tableau, n’a besoin que d’un résultat nul pour conserver sa supériorité. Solide depuis l’entame de la compétition, l’effectif rouge et noir souhaite confirmer la constance dont il a fait preuve jusque-là, notamment dans sa façon de gérer les moments clés des matchs.

Pour les Marocains, pas d’autre option que la victoire. Relégués à un point, les Safiots viseront à renverser la situation et à compenser la défaite subie lors du premier affrontement. S’imposer permettrait non seulement de prendre la première place, mais aussi d’aborder la phase à élimination directe avec un moral renforcé.

Contexte et enjeux

Lors du duel aller, l’USM Alger s’était imposée 1-0, prenant ainsi un léger ascendant psychologique. Les Algérois restent d’ailleurs sans défaite dans cette édition, un atout qu’ils voudront préserver devant leurs supporters. Leur capacité à bétonner l’arrière-garde et à temporiser les temps forts adverses a été déterminante jusqu’à présent.

L’OC Safi arrive au match avec la ferme intention de prendre sa revanche. Libérée du poids de la qualification, l’équipe marocaine pourra jouer avec davantage d’audace, mais devra produire une prestation aboutie pour bouleverser la hiérarchie. Cette confrontation, outre la lutte pour la première place, pourrait aussi servir d’indicateur pour un éventuel remake lors des tours suivants.