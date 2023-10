Italie: le journaliste Roberto Saviano condamné pour diffamation envers Giorgia Meloni

Le célèbre journaliste et écrivain italien, Roberto Saviano, a été condamné à une amende de 1000 euros pour diffamation envers la Première ministre Giorgia Meloni. Les injures proférées en 2020 à l’encontre de Meloni en raison de ses positions anti-migrants ont conduit à ce verdict.

Le 12 octobre 2023, le tribunal de Rome a rendu son verdict dans l’affaire de diffamation impliquant le journaliste italien Roberto Saviano et la Première ministre Giorgia Meloni. Saviano a été condamné à une amende de 1000 euros pour avoir diffamé la Première ministre en raison de ses positions anti-migrants.

Les faits remontent à l’année 2020, lorsque Roberto Saviano a proféré des injures à l’encontre de Giorgia Meloni en critiquant publiquement ses opinions sur la question des migrants. Le tribunal, en première instance, a opté pour une amende relativement symbolique de 1000 euros, bien en deçà de la demande du parquet qui réclamait une amende de 10 000 euros. De plus, les avocats de Giorgia Meloni avaient demandé des dommages-intérêts substantiels s’élevant à 75 000 euros.

- Publicité-

Le verdict a suscité des débats au sein de la communauté juridique et médiatique en Italie. Certains estiment que la condamnation de Roberto Saviano à une amende relativement modeste témoigne du respect de la liberté d’expression, tandis que d’autres considèrent que cela envoie un message mitigé sur la responsabilité en matière de diffamation.

Giorgia Meloni, qui est Première ministre depuis 2021 et dirige le parti politique Frères d’Italie, a été une figure centrale de la politique italienne, notamment en ce qui concerne la question des migrations. Les propos de Roberto Saviano et les réactions judiciaires à son égard ont attiré l’attention sur le délicat équilibre entre la liberté d’expression et la protection de la réputation.