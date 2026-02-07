Italie : affrontements lors d’une manifestation contre les Jeux olympiques d’hiver de Milan

Samedi 7 février, des heurts ont éclaté lors d’une manifestation organisée contre les Jeux olympiques d’hiver Milan-Cortina, donnant lieu à des échauffourées entre policiers et manifestants masqués, d’après un reportage de l’AFP.

Un petit commando encagoulé, composé d’une poignée de dizaines de personnes, s’en est pris aux forces de l’ordre en lançant des projectiles et en tirant des feux d’artifice en direction des agents présents sur place.

Face à ces actions, la police a répliqué en faisant usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes, et a procédé à plusieurs interpellations au cours des affrontements.

Contexte des tensions

Les incidents se sont déroulés un jour après la cérémonie d’ouverture officielle des Jeux d’hiver, une période marquée par une forte présence policière et une sensibilité accrue autour des rassemblements hostiles à l’événement. Ces manifestations rassemblent des opposants qui dénoncent notamment les conséquences économiques, sociales et environnementales liées à l’organisation des Jeux.

Sur place, la situation a rapidement dégénéré lorsque les échanges se sont transformés en confrontations directes ; les autorités ont justifié leur intervention par la nécessité de rétablir l’ordre et de protéger les infrastructures et les personnes. Les forces de sécurité continuent de surveiller les mouvements de foule et d’encadrer les zones jugées sensibles.

Selon l’AFP, plusieurs participants ont été arrêtés au fil des opérations policières. Les autorités n’ont pas communiqué, dans l’immédiat, de bilan détaillé sur d’éventuelles blessures ou sur la suite des procédures judiciaires engagées.