Israël annonce rappeler son ambassadrice en Espagne

L’Israël va rappeler son ambassadrice en Espagne. Jérusalem a pris cette décision en raison de certains propos du Premier ministre Espagnol Pedro Sanchez sur le conflit qui oppose l’Israël et le Hamas.

Le ministre des affaires étrangères israélien, Eli Cohen, a annoncé rappeler « pour consultations » son ambassadrice en Espagne, Rodica Radian-Gordon, après « des remarques scandaleuses » du premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, sur les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, jeudi 30 novembre.

Plus tôt, Pedro Sanchez a estimé dans un entretien à la télévision publique espagnole RTVE, qu’Israël devait « fonder ses actions sur le droit international humanitaire ». « Avec les images que nous voyons [de Gaza] et le nombre croissant de personnes qui meurent, surtout de jeunes garçons et filles, j’ai de sérieux doutes », a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement israélien, Benyamin Nétanyahou, avait jugé ces propos « honteux » et avait demandé à son ministre des affaires étrangères de convoquer une nouvelle fois l’ambassadrice d’Espagne en Israël, Ana Maria Salomon Pérez, déjà sommée de s’expliquer la semaine dernière. Depuis le 7 octobre, les prises de position de Pedro Sanchez ont déjà suscité des tensions avec le gouvernement israélien.