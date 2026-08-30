Référendum sur l’UE en Islande: le «non» en avance alors que le dépouillement touche à sa fin

En Islande, le camp du « non » devançait dimanche celui du « oui » à l’issue du dépouillement du référendum sur la reprise des négociations d’adhésion à l’Union européenne, organisé samedi par la coalition pro-européenne au pouvoir. Selon les données communiquées par la radiotélévision publique RÚV, le « non » recueillait 52,5 % des suffrages contre 47,5 % pour le « oui », alors qu’il ne restait à dépouiller qu’une partie des bulletins d’une circonscription électorale, elle-même orientée vers le rejet.

Les électeurs étaient appelés à se prononcer sur une question unique : l’Islande doit-elle reprendre les négociations d’adhésion à l’Union européenne, interrompues en 2013 par un gouvernement eurosceptique en raison notamment du différend sur les droits de pêche, puis officiellement abandonnées en 2015 ? Le scrutin a été organisé par la coalition formée après les élections législatives de 2024 par l’Alliance sociale-démocrate, le parti Viðreisn et le Parti du peuple, qui s’était engagée dans son accord de gouvernement à consulter la population sur ce dossier avant 2027.

La participation, encore provisoire, serait supérieure ou comparable aux quelque 80 % enregistrés lors des élections législatives de 2024, selon les premières estimations relayées par plusieurs médias européens. Ce vote intervient dans un climat de tensions géopolitiques dans l’Atlantique Nord, marqué par les pressions commerciales de l’administration de Donald Trump et son intérêt affiché pour le Groenland, voisin de l’Islande, ainsi que par l’importance stratégique croissante de l’Arctique.

Une victoire du « non » signifierait que les négociations d’adhésion ne reprennent pas, maintenant l’Islande en dehors du processus d’intégration européenne et constituant un revers pour la coalition gouvernementale, qui avait fait de ce référendum un engagement central de son mandat. Les résultats définitifs et certifiés sont attendus dans la journée de dimanche.