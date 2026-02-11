Isabelle Nanty confirmée parmi les Enfoirés 2026

Isabelle Nanty , gravement blessée en septembre 2025, figure bien dans la liste des artistes des Enfoirés 2026 : TF1 a confirmé sa présence dans le spectacle caritatif des Restos du Cœur, malgré son incapacité à monter sur scène après son accident de la route.

Isabelle Nanty, gravement blessée en septembre 2025, figure bien dans la liste des artistes des Enfoirés 2026 : TF1 a confirmé sa présence dans le spectacle caritatif des Restos du Cœur, malgré son incapacité à monter sur scène après son accident de la route.

La comédienne, régulièrement engagée au sein de la troupe des Enfoirés, avait vu sa participation mise en doute en raison d’un traumatisme cervical et de plusieurs côtes fracturées. Sa présence dans l’effectif officiel du concert annuel a toutefois été confirmée par la chaîne.

La décision intervient quelques mois après l’accident survenu en septembre 2025, qui a entraîné une hospitalisation prolongée et une convalescence longue et suivie.

Publicité

Hospitalisation prolongée, rééducation et modalités de participation aux Enfoirés

Invitée de Marc-Olivier Fogiel sur RTL le 27 janvier 2026, Isabelle Nanty a détaillé son parcours médical depuis l’accident. Elle a indiqué avoir été hospitalisée « totalement pendant 4 mois » et être rentrée chez elle « depuis 10 jours » au moment de l’entretien. Elle suit actuellement des soins de rééducation et doit encore porter un corset qui commence à être retiré.

L’actrice a précisé avoir subi un traumatisme cervical sérieux, avec notamment une fracture de la deuxième vertèbre cervicale (C2). Elle a évoqué la gravité de cette lésion en rappelant que, « normalement, c’est la mort ou la tétraplégie », et qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique en complément des soins physiques.

Malgré ces séquelles et l’impossibilité de participer aux tableaux chantés et dansés, TF1 a confirmé la présence d’Isabelle Nanty au générique des Enfoirés 2026. La chaîne a précisé à Télé-Loisirs que la comédienne « n’est pas montée sur scène mais elle a fait des sketchs qui seront insérés dans le spectacle et qui ont été faits en coulisses, c’est pour cela qu’elle est dans l’effectif ».

Publicité

Les sketchs enregistrés en coulisses permettront ainsi à Isabelle Nanty d’apparaître dans la programmation diffusée, sans qu’elle ait à prendre part aux prestations scéniques traditionnelles du spectacle. Le show des Enfoirés est enregistré lors de plusieurs soirées avant sa diffusion sur TF1, et rassemble chaque année chanteurs, comédiens et personnalités autour d’une tournée au profit des Restos du Cœur.