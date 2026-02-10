Isabelle Morini-Bosc : son premier live Twitch plafonne à moins de 20 viewers simultanés

Le 7 février 2026, la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc a lancé sur Twitch son nouveau programme hebdomadaire intitulé Isa TV – Par Isabelle Morini-Bosc, avec pour invité de lancement Michel Drucker . Malgré la notoriété de l’animatrice et la présence d’un « poids lourd » du petit écran, les chiffres de l’audience en direct sont restés très faibles, avec seulement 14 spectateurs en simultané et un pic à 19 personnes , selon TwitchTracker repris par Puremédias ; la vidéo du direct a cependant atteint environ 80 000 vues en replay sur YouTube .

Le 7 février 2026, la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc a lancé sur Twitch son nouveau programme hebdomadaire intitulé Isa TV – Par Isabelle Morini-Bosc, avec pour invité de lancement Michel Drucker. Malgré la notoriété de l’animatrice et la présence d’un « poids lourd » du petit écran, les chiffres de l’audience en direct sont restés très faibles, avec seulement 14 spectateurs en simultané et un pic à 19 personnes, selon TwitchTracker repris par Puremédias ; la vidéo du direct a cependant atteint environ 80 000 vues en replay sur YouTube.

Journaliste et chroniqueuse reconnue, Isabelle Morini-Bosc cumule plus de trente ans d’expérience à la télévision et à la radio, notamment au sein d’émissions comme Touche pas à mon poste et Tout beau, tout neuf (TBT9). Dans une bande-annonce publiée avant le lancement, elle a présenté son arrivée sur Twitch avec humour, comparant l’univers de la plateforme à « être au CNRS », pour souligner la nouveauté et la technicité qu’elle percevait autour du streaming.

Le choix de Michel Drucker comme invité était destiné à créer un pont entre générations et publics de la télévision traditionnelle et des internautes. Les données d’audience en direct proviennent des outils publics de suivi des flux Twitch et ont été relayées par la presse spécialisée ; la durée du direct s’étendait sur environ deux heures, d’où la republication ultérieure en replay sur YouTube.

Publicité

Audience, formats et précédents : où se situe ce lancement ?

Les résultats d’Isabelle Morini-Bosc s’inscrivent dans un mouvement plus large de personnalités de la télévision et de la radio qui testent des formats numériques sans garantie de succès immédiat. Les performances varient fortement selon les formats et les plateformes : l’animatrice Laurence Boccolini a enregistré plus de 12 000 vues en 24 heures pour le premier épisode de son podcast Sillage, tandis que des animatrices comme Faustine Bollaert ont atteint des audiences supérieures au million sur YouTube avec certains contenus.

Sur Twitch, plateforme d’origine centrée sur le direct et l’interaction en temps réel, la conversion d’une notoriété télévisuelle en audience live n’est pas automatique. Les outils et codes de la plateforme diffèrent des médias traditionnels : l’animation en continu, la fidélisation d’un chat actif et la promotion croisée entre réseaux sont autant d’éléments qui influencent les chiffres immédiats.

Par ailleurs, Isabelle Morini-Bosc avait proposé à son collègue de TBT9, Cyril Hanouna, de participer à son émission ; l’animateur a décliné l’invitation, selon les informations publiées.