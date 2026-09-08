Iran : le prix de l’essence double au-delà de 110 litres mensuels

Le prix de l’essence en Iran augmente à partir du 8 septembre pour les automobilistes dépassant 110 litres par mois : le litre supplémentaire passe de 50 000 à 100 000 rials, tandis que les deux quotas subventionnés restent inchangés.

L’Iran a appliqué mardi 8 septembre une hausse ciblée du prix de l’essence aux plus gros consommateurs. À Téhéran comme dans le reste du pays, la nouvelle tarification concerne uniquement la consommation mensuelle située au-delà de 110 litres, alors que les volumes bénéficiant des tarifs subventionnés ne changent pas.

Les automobilistes conservent ainsi un premier quota de 60 litres à 15 000 rials le litre, puis 50 litres supplémentaires à 30 000 rials. Au-delà de ce total de 110 litres, le tarif passe de 50 000 à 100 000 rials par litre, soit un doublement pour la troisième tranche.

La porte-parole du gouvernement, Fatemeh Mohajerani, a relié la mesure à la progression de la consommation et aux difficultés d’équilibre entre l’offre et la demande. Le dispositif avait été discuté puis différé, dans un pays où les hausses de carburant restent politiquement sensibles depuis les manifestations de 2019.

Environ 15 % des consommateurs seraient concernés par la nouvelle tranche, d’après les données attribuées au réseau public de distribution. La consommation a atteint récemment jusqu’à 145 millions de litres par jour, alors que la capacité de production nationale se situe autour de 122 millions de litres quotidiens.

Cette hausse intervient dans un environnement économique déjà tendu par les sanctions, la dépréciation du rial et les conséquences du conflit régional. Sur les marchés internationaux, le Brent a récemment frôlé 100 dollars après de nouvelles frappes entre les États-Unis et l’Iran, renforçant les inquiétudes sur l’approvisionnement énergétique dans le Golfe.

La nouvelle grille ne remet donc pas en cause les deux premiers niveaux de subvention, mais renchérit fortement l’usage au-delà du plafond mensuel. Les autorités cherchent à contenir une demande qui dépasse la production intérieure sans généraliser immédiatement l’augmentation à l’ensemble des automobilistes.

Il s’agit de la deuxième modification des tarifs du carburant depuis décembre, période durant laquelle l’Iran avait déjà ajusté une partie de son système de prix pour tenter de maîtriser la consommation.