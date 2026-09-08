Botswana–Angola : plus de 60 entreprises au premier forum d’affaires à Luanda

Plus de 60 entreprises angolaises et botswanaises doivent participer ce mardi 8 septembre à Luanda au premier forum d’affaires entre les deux pays. Organisé pendant la visite d’État du président du Botswana, Duma Boko, le rendez-vous doit rapprocher les secteurs privés et faire émerger des projets concrets de commerce, d’investissement et de partenariat.

Une vingtaine d’entreprises du Botswana sont annoncées, face à plus de 40 sociétés angolaises. Les délégations ciblent notamment l’agro-industrie, les mines, le tourisme, les transports et la logistique, des secteurs dans lesquels Luanda et Gaborone cherchent à élargir une relation encore largement dominée par les ressources naturelles.

Le forum intervient au lendemain de l’arrivée de Duma Boko en Angola pour une visite de trois jours. Le déplacement s’inscrit dans le cinquantième anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, établies en 1976, et prolonge plusieurs mois de discussions destinées à donner une base plus structurée à leur coopération économique.

La première session de la Commission bilatérale Angola–Botswana, organisée à Luanda avant la visite présidentielle, a retenu de nouvelles pistes dans les transports et les infrastructures, l’énergie, les ressources minérales, l’agriculture et l’élevage, la sécurité alimentaire et le tourisme. Deux instruments juridiques ont déjà été signés pour organiser des consultations politiques régulières et faciliter l’activité professionnelle des personnes à charge du personnel diplomatique.

Du dialogue politique aux projets d’investissement

L’un des enjeux du forum est d’augmenter des échanges commerciaux encore modestes au regard du poids économique des deux pays. Les autorités veulent créer des relations directes entre entreprises, identifier des projets susceptibles d’être financés et attirer davantage de capitaux privés dans des secteurs capables de soutenir la diversification économique.

Le Botswana s’intéresse notamment aux infrastructures énergétiques et logistiques angolaises. Luanda a indiqué que Gaborone envisage de participer au capital de la raffinerie de Lobito, un projet de plus de six milliards de dollars. Les deux pays veulent aussi approfondir leur coopération dans la chaîne de valeur du diamant, de l’extraction à la taille et à la commercialisation.

Pour Duma Boko, la séquence de Luanda prolonge une stratégie visant à attirer davantage d’investissements privés au Botswana et à réduire la dépendance du pays à quelques activités extractives. Le forum offre à Gaborone un accès direct aux entreprises angolaises et aux projets liés aux corridors de transport, à l’énergie et à l’industrialisation.

La prochaine étape sera de convertir les rencontres d’affaires et les mécanismes bilatéraux en contrats, investissements et calendriers d’exécution. Le suivi des engagements doit désormais passer par les structures permanentes de coopération mises en place entre Luanda et Gaborone.