Iran : Farahnaz Pahlavi, la fille du dernier chah, fait une rare apparition à Munich

Farahnaz Pahlavi, fille du dernier souverain iranien Mohammad Reza Pahlavi et de l’impératrice Farah Diba, a été remarquée le 14 février à Munich lors d’un rassemblement de la diaspora iranienne. Selon la police, plus de 200 000 personnes ont participé à cette manifestation en marge d’une conférence sur la sécurité. Sur place, elle portait l’ancien drapeau iranien arborant le lion et le soleil.

Farahnaz Pahlavi, fille du dernier souverain iranien Mohammad Reza Pahlavi et de l’impératrice Farah Diba, a été remarquée le 14 février à Munich lors d’un rassemblement de la diaspora iranienne. Selon la police, plus de 200 000 personnes ont participé à cette manifestation en marge d’une conférence sur la sécurité. Sur place, elle portait l’ancien drapeau iranien arborant le lion et le soleil.

Les manifestants ont défilé dans les rues de Munich de manière pacifique, certains brandissant un drapeau à bandes horizontales vertes, blanches et rouges orné d’un lion et du soleil, étendard de la monarchie renversée en 1979. Le frère aîné de Farahnaz, Reza Pahlavi, s’est adressé à la foule et a demandé l’aide de Donald Trump, affirmant qu’il était temps de mettre un terme à la République islamique et se déclarant prêt à conduire une transition vers un avenir démocratique et laïque ; il a été acclamé aux côtés de son épouse Yasmine.

La présence de Farahnaz Pahlavi à ce rassemblement, organisé notamment pour exprimer le mécontentement à l’égard des autorités iraniennes et protester contre la répression meurtrière survenue en janvier, constitue l’une de ses rares sorties publiques depuis de nombreuses années.

Publicité

Farahnaz Pahlavi : que sait-on à propos de la fille du dernier chah d’Iran ?

Née le 12 mars 1963 à Téhéran, Farahnaz Pahlavi n’est active sur aucun réseau social et n’accorde pas d’entretiens à la presse. Elle est la fille de Farah Diba, avec qui elle entretiendrait une relation proche.

Diplômée en travail social et spécialisée en psychologie de l’enfant, la femme de 62 ans n’a jamais été mariée et n’a pas d’enfants. Selon des informations rapportées par des médias, elle résiderait à New York aux États-Unis.

Dès son départ d’Iran à l’adolescence, elle a fait le choix d’une grande discrétion ; ses apparitions publiques restent occasionnelles et sélectionnées.

Publicité