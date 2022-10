Iran: au moins 13 morts dans un attentat terroriste contre un sanctuaire chiite

Au moins 13 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une attaque terroriste contre le lieu saint de Shah-e Cheragh, dans la ville de Shiraz, dans le sud de l’Iran, mercredi soir.

Trois hommes armés ont attaqué, mercredi 26 octobre, le sanctuaire de Shah-e-Cheragh à Chiraz, dans le sud de l’Iran, rapporte l’agence de presse privée iranienne, Tasmin News Agency. Les assaillants auraient tiré des coups de feu sur les pèlerins à l’intérieur du site.

Deux terroristes ont été arrêtés, mais le troisième est toujours en fuite. Selon les premières informations, au moins 13 personnes ont été tuées et 40 autres blessées dans cette attaque.

Esmaeel Mohebipour, gouverneur adjoint de la province de Fars pour les affaires politiques, sécuritaires et sociales, a déclaré que les terroristes armés ont commencé à tirer sur le sanctuaire à l’heure de la prière du soir. Shah-e-Cheragh (le sanctuaire du Seigneur de la lumière) est un monument funéraire et une mosquée situés dans la ville de Shiraz, où se trouve la tombe de Sayyed Mir Ahmad et de son frère, Sayyed Mir Mohammad, les fils du septième imam et les frères du huitième imam chiite, l’imam Reza.