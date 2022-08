Irak en plein chaos: reprise des combats à Bagdad, plus de 23 morts

Vingt-trois personnes ont été tuées dans la « zone verte » de Bagdad en plein chaos après un nouveau coup d’éclat du leader chiite Moqtada al-Sadr, qui a annoncé son « retrait définitif » de la politique en Irak. Le pays est désormais sous couvre-feu.

Les combats entre partisans de forces rivales ont repris mardi à Bagdad, où 23 partisans du leader chiite Moqtada Sadr ont été tués par balles depuis lundi, selon un nouveau bilan fourni par une source médicale. Au moins 380 personnes ont été blessées dans les violences dans la Zone Verte, un périmètre ultra-sécurisé, selon cette source.

Après une nuit calme, les combats entre les partisans de Moqtada Sadr, d’un côté, et l’armée ainsi que des hommes du Hachd al-Chaabi, ex-paramilitaires pro-Iran intégrées aux forces régulières, de l’autre, ont repris de plus belle mardi matin.

Les tirs d’armes automatiques et de roquettes RPG résonnaient dans tout Bagdad en provenance de la Zone Verte, a constaté l’AFP. Le gouvernement irakien a annoncé que le couvre-feu en vigueur depuis lundi soir dans tout l’Irak était maintenu mardi. Ecoles, administrations et commerces sont fermés. Quelques rares voitures s’aventurent dans les rues de Bagdad, la capitale irakienne où l’armée et la police s’assurent que le couvre-feu soit respecté. La Zone Verte, où se trouvent ambassades et institutions gouvernementales, a sombré dans le chaos lundi après que le très influent Moqtada Sadr a annoncé son « retrait définitif » de la politique.

Plusieurs milliers de ses partisans ont alors envahi dans la Zone Verte le palais de la République où siège le conseil des ministres. Les forces de l’ordre les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène et de matraque. Dans l’après-midi, de premiers coups de feu se sont fait entendre avant que la situation ne s’envenime et que des combats à l’arme lourde ne mettent aux prises les partisans de Moqtada Sadr et l’armée ainsi que le Hachd al-Chaabi.