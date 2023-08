Inzaghi zappe Messi et Ronaldo: « je n’ai jamais vu personne traiter le ballon de cette façon»

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane à la Juventus, Filippo Inzaghi a dressé des louanges à l’ex-entraineur du Real Madrid qu’il considère comme le plus grand manieur de balle sur le terrain, loin devant Messi et Ronaldo.

Comme les autres stars italiennes de la génération 2000, Filippo Inzaghi a partagé les terrains avec plusieurs grands noms du ballon rond. L’ancien joueur de la Squadra Azzurra qui a évolué à la Juventus, a été frappé par la magie de Zinedine Zidane, qui a également été un pensionnaire des Bianconneri. Et l’Italien a été séduit par le charme du Français, qui faisait avec le ballon des merveilles lors des séances d’entraînement.

“J’étais à la Juve quand j’ai vu Zidane pour la première fois. Les premières semaines, je courais autour du terrain et j’admirais ce qu’il faisait avec le ballon. Je le regardais comme un enfant regardant un dessin animé. À l’entraînement, j’essayais de faire ce qu’il faisait, mais je n’y arrivais jamais… puis un jour il s’est approché de moi et m’a dit: « Bravo ! Tu es si fort face au but, félicitations ! », a raconté Inzaghi lors d’un entretien accordé à la presse locale.

Je ne lui ai pas répondu mais je me suis dit : « si moi je suis bon, et lui alors ?? » Les semaines passaient et quand il en avait l’occasion, il me renouvelait ses compliments. Un jour, je lui ai dit : « Tu es incroyable, je n’ai jamais vu personne traiter le ballon de cette façon » Il a souri en disant : « Si je faisais ce que vous faites, je serais déjà à l’hôpital. Et puis, attendre la balle pendant un match entier, c’est de la folie ! »

Après ses mots, j’ai réalisé que tout le monde était né pour faire quelque chose. Je savais marquer des buts et il savait faire danser la balle. Vous l’avez peut-être vu dans les matchs, mais Zizou à l’entraînement, il était paranormal« .

Avant-centre de type « renard des surfaces », «Super Pippo» a inscrit 316 buts dans sa carrière, ce qui en fait le quatrième buteur de l’histoire du football italien derrière Silvio Piola (364 buts), Giuseppe Meazza (338 buts) et Roberto Baggio (318 buts). Retraité en 2012, il s’est depuis reconverti en entraineur, même s’il n’a pas eu un grand succès comme son ancien coéquipier français.

