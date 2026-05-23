Investiture de Romuald Wadagni: le déroulement de l’agenda de la cérémonie officielle

Le Bénin s’apprête à vivre, le dimanche 24 mai 2026, la cérémonie officielle d’investiture du président élu Romuald Wadagni.

L’événement, prévu au Palais des Congrès de Cotonou, réunira les institutions de la République, les membres du gouvernement, les délégations étrangères et plusieurs personnalités nationales.

Selon le programme officiel, les activités débuteront à 9h30 avec l’arrivée et l’installation des invités. La vice‑présidente réélue fera son entrée à 10h35, suivie de l’installation de la garde d’honneur. Le président élu et son épouse sont attendus à 10h55.

Le moment central interviendra entre 11h10 et 11h20 avec la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. La remise du Grand Collier des Ordres nationaux et du drapeau de commandement au Chef d’État‑Major général des Forces armées béninoises suivra immédiatement.

Le discours officiel du nouveau président est prévu de 11h35 à 11h50, avant la clôture de la cérémonie à midi avec le départ des personnalités.

Cette investiture marque l’ouverture d’un nouveau cycle politique et institutionnel, placé sous le signe de la continuité républicaine.