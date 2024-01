Investiture de Félix Tshisekedi : Alassane Ouattara envoie une délégation

- Publicité-

Adama Bictogo, président de l’Assemblée nationale ivoirienne, s’est rendu à Kinshasa pour représenter le président Alassane Ouattara lors de la cérémonie d’investiture du président réélu de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi.

Le Stade des Martyrs à Kinshasa s’apprête à accueillir une assemblée prestigieuse ce samedi, où le président Félix Tshisekedi prêtera serment pour son deuxième mandat. Parmi les invités distingués, Adama Bictogo, en tant que président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, représente officiellement le président ivoirien Alassane Ouattara. La délégation ivoirienne, dirigée par M. Bictogo, a atterri à Kinshasa vendredi soir à bord d’un vol spécial.

La cérémonie d’investiture elle-même réunira un impressionnant cortège de personnalités, comprenant 18 chefs d’État en exercice, deux vice-présidents et quatre anciens présidents de la République. De plus, les chefs de gouvernement et les représentants de plusieurs pays du monde seront présents.

Le président Tshisekedi, réélu en décembre 2023 avec 73,47 % des suffrages exprimés, prendra officiellement les rênes du pays dans le cadre solennel du Stade des Martyrs. Cette journée sera marquée non seulement par la prestation de serment, mais aussi par des discussions bilatérales entre les représentants des nations présentes, renforçant ainsi les liens de coopération dans la région.