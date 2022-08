« Investisseurs français, changez votre regard sur le Bénin », Romuald Wadagni

A côté du président Patrice Talon invité de laref2022 organisée en France par le MEDEF, le ministre d’Etat béninois chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a invité les investisseurs français à changer de regard sur le Bénin et à venir saisir et découvrir les opportunités qui s’y trouvent.

Le ministre béninois de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a exposé ce mardi 30 Août 2022 devant les investisseurs français les opportunités qui sont à saisir au Bénin. Le ministre d’Etat était aux côtés du chef de l’Etat invité de laref2022 organisée par le MEDEF.

Après avoir exposé les réformes structurelles et les opportunités d’affaire qu’offre le Bénin, le ministre béninois en charge de l’économie et des finances a invité les investisseurs internationaux à venir s’installer dans le pays.

A croire le ministre d’Etat Romuald Wadagni, le Bénin dispose de tous les outils lui permettant d’accueillir les investisseurs internationaux souhaitant s’y installer. L’autorité cite comme exemple « La GDIZ, Glo-Djigbé, Industrial Zone, la plus grande zone économique spéciale de la région… », créée pour accueillir des projets d’implantation.

Comme garanti, Romuald Wadagni rassure les potentiels investisseurs qui viendront au Bénin, de la disponibilité de l’énergie électrique de qualité. « Les entreprises faisant ce choix pourront y bénéficier d’une électricité de qualité, à un prix compétitif, parmi les moins chers d’Afrique », confie Romuald Wadagni.

Les priorités du Bénin en terme d’investissement…

Le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni n’a pas manqué dans son exposé de présenter aux potentiels investisseurs, les domaines prioritaires du gouvernement. « Nous priorisons les investissements directs dans 3 domaines : la cosmétique, la pharmaceutique et l’agro-industrie », a confié Romuald Wadagni.

« ’Investisseurs français, observez. Changez votre regard sur l’Afrique et sur le Bénin. Constatez le travail entrepris et nos réussites. Et venez prendre part à notre succès économique. Nous vous attendons, vous êtes les bienvenus« , a insisté Romuald Wadagni.