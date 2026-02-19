Interpol: 651 arrestations liées à la cybercriminalité en Afrique

Interpol a annoncé, le 19 février 2026, l’arrestation de 651 personnes impliquées dans de vastes réseaux de cybercriminalité opérant à travers le continent africain. Ces opérations coordonnées ont permis aux forces de l’ordre de mettre au jour et de démanteler des structures soupçonnées d’avoir commis des fraudes en ligne à grande échelle.

Les investigations, conduites sur une période proche de deux mois, ont révélé un pillage financier considérable : près de 38 millions d’euros auraient été extorqués à des victimes réparties entre plusieurs pays. Le préjudice touche un nombre de personnes qui va des centaines aux milliers, selon les éléments communiqués par l’organisation internationale.

L’action policière a mobilisé les services de 16 États africains, coordonnés au niveau international pour traquer et interpeller les individus liés à ces dossiers. Le succès de l’opération souligne l’importance des échanges d’information et de la coopération transfrontalière pour combattre les délinquances numériques.

Les autorités évoquent des réseaux structurés, organisés et récidivistes, dont les méthodes ont permis de soutirer des sommes importantes à des victimes souvent dispersées géographiquement. L’ampleur des détournements financiers et le nombre d’arrestations montrent la maturité croissante des enquêtes sur la cybercriminalité dans la région.

Démantèlement, chiffrement des pertes et suites judiciaires

Selon le bilan fourni par Interpol, 651 personnes ont été arrêtées au terme de l’opération conjointe. Les montants récupérés ou gelés au cours des enquêtes n’ont pas été détaillés, mais l’organisation précise que les attaques ont généré près de 38 millions d’euros de gains illicites ciblant des particuliers et des entreprises.

Les forces impliquées estiment que les victimes sont nombreuses et dispersées, certains dossiers faisant état de préjudices subis par des centaines de personnes, d’autres par des milliers. Les enquêteurs ont dû coordonner recherches numériques, perquisitions et procédures judiciaires pour reconstituer les circuits financiers et les responsabilités.

