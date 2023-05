Inter: Simone Inzaghi prévient ses joueurs après la victoire face au Milan AC

-Publicité-

En conférence de presse ce mercredi soir, après la victoire sur la pelouse du Milan AC (0-2) en Ligue des champions, l’entraîneur de l’Inter Milan a tenu à mettre en garde ses joueurs avant le match retour.

L’Inter Milan a pris une sérieuse option pour la finale de la Ligue des champions ce mercredi soir. En déplacement à San Siro, les Nerazzurri ont battu le Milan AC (2-0) en demi-finale aller de la Ligue des champions. Une victoire qui a été bouclée avant le quart de jeu, avec des réalisations précoces de Edin Dzeko (8e) et Henrikh Mkhitaryan (11e). Les Interistes n’auront donc plus qu’à terminer le travail la semaine prochaine pour se hisser une nouvelle fois en finale de la C1, pour la première fois depuis 2010, date de leur dernier sacre.

Toutefois, malgré cette avance confortable, l’entraîneur de l’Inter Milan ne veut pas que ses joueurs se relâchent. En conférence de presse d’après-match, Simone Inzaghi a même prévenu ses joueurs. «On a réalisé une première mi-temps extraordinaire, on méritait même de marquer plus au vu de ce qu’on a produit. Les joueurs ont eu la bonne approche. En seconde, on a bien quadrillé le terrain et bien géré hormis le poteau de Tonali. Une soirée positive qui nous satisfait, mais il manque encore une étape« , a indiqué l’entraîneur italien, relayé par Footmerctao, avant d’ajouter:

“Heureusement, on a déjà eu un match similaire, contre Benfica chez qui on a aussi gagné 2-0 à l’aller. Ce sera différent, c’est un derby, mais les joueurs savent, comme contre Benfica, qu’il ne faudra pas gérer mais maintenir la qualité qu’on a mise ce soir.». L’Inter reçoit le Milan AC mardi prochain, pour la deuxième manche de ce derby milanais. Une rencontre qui s’annonce une nouvelle fois très indécise, même si l’Inter partira avec l’avantage du score et du terrain.

