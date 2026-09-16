Inter-Roma : blessé à l’adducteur, Çalhanoğlu devrait manquer le choc

Hakan Çalhanoğlu devrait manquer le déplacement de l’Inter sur le terrain de la Roma, samedi 19 septembre, après des examens qui ont révélé une lésion musculaire à l’adducteur droit. Son absence est attendue pour un choc entre les deux seules équipes encore à quatre victoires en quatre journées de Serie A.

L’Inter a annoncé mercredi que le milieu turc avait passé des examens à l’Istituto Clinico Humanitas de Rozzano. Le club précise que son état sera réévalué dans les prochains jours, sans fixer officiellement de durée d’indisponibilité.

Le joueur de 32 ans avait déjà manqué la victoire 5-3 de l’Inter contre l’Udinese. Il avait auparavant marqué lors des deux premières journées de championnat, face à Monza puis Cagliari, avant d’entrer contre Naples et de retrouver le onze de départ contre le Real Madrid en Ligue des champions.

La Roma occupe la première place à la différence de buts après quatre journées, avec le même bilan parfait que l’Inter. La rencontre au Stadio Olimpico sera le premier duel de Serie A entre deux équipes ayant gagné leurs quatre premiers matches depuis Juventus-Roma en octobre 2014.

Publicité

Le coup d’envoi de Roma-Inter est programmé samedi 19 septembre à 18h00, heure d’Italie, au Stadio Olimpico.