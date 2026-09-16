Amical: Messi convoqué avec l’Argentine pour affronter le Bénin

Lionel Messi figure dans la liste de l’Argentine pour les prochaines rencontres internationales. L’attaquant de l’Inter Miami devrait notamment disputer son ultime match avec l’Albiceleste face au Bénin, le 6 octobre à Buenos Aires.

Lionel Messi a été convoqué par l’équipe d’Argentine pour la prochaine fenêtre internationale. L’Albiceleste doit disputer trois matches amicaux face à la Bolivie, au Burkina Faso et au Bénin. Le capitaine argentin avait annoncé le mois dernier sa décision de mettre un terme à son aventure internationale, après 21 années passées sous le maillot de la sélection. À 39 ans, le joueur de l’Inter Miami s’apprête donc à tourner définitivement la page avec son pays.

La Fédération argentine a confirmé que Messi participera à son dernier rendez-vous international le 6 octobre prochain, à Buenos Aires, contre la République du Bénin. Une rencontre qui devrait constituer la dernière apparition de la star argentine sous les couleurs de l’Albiceleste. La question reste toutefois ouverte concernant sa participation aux deux autres rencontres de cette série. Messi sera-t-il aligné face à la Bolivie et au Burkina Faso avant de retrouver le Bénin pour sa dernière danse ? La décision devrait dépendre du staff argentin et de la gestion du temps de jeu du joueur. L’affiche face au Bénin s’annonce ainsi particulièrement symbolique, puisque les Guépards pourraient être les derniers adversaires de Messi avec l’Argentine.