Inter Milan ou OL: André Onana revient sur son choix de carrière

Courtisé par plusieurs clubs européens dont l’Olympique lyonnais qui a tout fait pour le rapatrier de l’Ajax Amsterdam, André Onana a finalement rejoint l’Inter Milan l’été dernier. Un an après, le gardien de but camerounais est revenu sur son choix de carrière.

Longtemps cité à l’OL où l’entraîneur Peter Bosz avait fait de lui sa priorité, André Onana a finalement rallié l’Inter Milan. Le gardien de but Camerounais, de retour d’un an de suspension pour dopage, a filé chez les Nerazzurri à l’été 2022 où il fait depuis les beaux jours du club italien. Un meilleur choix selon l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam qui collectionne les clean sheets avec les Intéristes.

« Je parlais avec le président Aulas. Mais je ne pouvais pas choisir Lyon et laisser l’Inter. Je pense que l’Inter est un cran au-dessus de Lyon. Avec l’Inter, je pense que j’aurai plus de facilités pour remporter la Ligue des Champions et des trophées majeurs », a expliqué le portier au micro de beIN Sports.

Son coéquipier en sélection Karl Toko Ekambi, prêté par Lyon à Rennes cet hiver, avait tenté de le convaincre de rejoindre les Gones, mais en vain. « Tout le temps, il me disait : ‘c’est toi qu’on attend’. Il me mettait la pression. Chacun suit son chemin, et c’était important pour moi de rejoindre l’Inter. Pour ma carrière et mes ambitions, c’était important de venir en Italie. Je pense qu’ils ont une meilleure formation pour les gardiens. Je pense avoir fait le bon choix. Ça n’a pas été facile de dire non à Lyon », a révélé le Lion Indomptable.

En concurrence avec Samir Handanovic à ses débuts, André Onana s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. Impérial dans ses cages, le portier de 27 ans, qui a pris sa retraite internationale lors de la Coupe du monde 2022, a mis tout le monde d’accord du côté de Giuseppe-Meazza.

