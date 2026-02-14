Inter Milan – Juventus, choc de la 25e journée de Serie A

Ce samedi, l’Inter Milan reçoit la Juventus Turin au stade Giuseppe-Meazza pour une affiche déterminante dans la lutte pour le Scudetto. Le coup d’envoi est fixé à 19h45 GMT et les deux équipes abordent la rencontre avec l’objectif commun de décrocher les trois points.

Les Nerazzurri, auteur d’une saison solide, visent à prolonger leur série positive afin de conforter leur place de leader et creuser l’écart avec leur rival local, l’AC Milan. Après 24 journées, le club lombard totalise 58 points et compte douze unités d’avance sur la Vieille Dame, une marge qu’il entend bien augmenter dans la perspective du titre national.

Sur le plan des confrontations directes, l’Inter peine à prendre le dessus récemment : les trois dernières joutes face à la Juventus n’ont pas tourné en sa faveur (un nul 4-4 en octobre 2024, une défaite 1-0 en février 2025 et une autre défaite 4-3 en septembre 2025). Jouer à domicile est donc une opportunité pour les Milanais de rompre avec cette série et redonner confiance à leurs supporters.

La Juventus, adversaire redoutable capable de renversements

Classée quatrième, la Juventus reste un adversaire dangereux, capable de revenir au score et de renverser la vapeur, comme lors du match à haute intensité qui s’est soldé par une victoire 4-3 pour la Vieille Dame. Ce jour-là, Khéphren Thuram et Vasilije Adzic ont inscrit des buts décisifs en fin de rencontre, témoignant de la capacité de la Juve à produire des retournements spectaculaires.

Pour éviter de revivre un scénario similaire, l’Inter devra faire preuve de rigueur défensive et d’efficacité offensive, surtout dans les moments chauds de la partie. Les débats tactiques entre les deux staffs et la maîtrise émotionnelle des joueurs pourraient bien faire la différence dans ce duel au sommet.