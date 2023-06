Inter Milan: Javier Zanetti évoque la situation de Lionel Messi

L’ancienne gloire de l’Inter Milan et vice-président du club, Javier Zanetti, s’est aussi prononcé sur la situation de Lionel Messi, en fin de contrat au PSG. Et l’Argentin ne voit que le FC Barcelone comme prochain point de chute de son compatriote.

À moins d’un revirement de situation, Lionel Messi ne poursuivra pas sa carrière au Paris Saint-Germain. Son contrat prend fin le 30 juin prochain, et malgré le démenti du champion de France 2023 en réponse aux déclarations de son entraîneur Christophe Galtier lors de la conférence de presse, l’attaquant argentin ne disputera pas une troisième saison consécutive avec le club de la capitale française.

Les fans de la star âgée de 35 ans attendent maintenant de connaître la décision du champion du monde 2022 quant à la suite de sa carrière. Le FC Barcelone rêve ouvertement de voir l’ancien joueur des Newell’s Old Boys faire son retour. Le nom de Lionel Messi revient également avec l’insistance du côté de l’Inter Miami, et il est également possible de le voir rejoindre Al-Hilal en Arabie Saoudite, un championnat où évolue déjà son grand rival Cristiano Ronaldo.

Et si finalement la « Pulga » atterrissait en Serie A ? C’est la question qui a été posée à l’un des géants italiens, l’Inter Milan. Lors d’une interview accordée à TyC Sports, Javier Zanetti, le vice-président des Nerazzurri, a réagi à cette possibilité de recruter l’ancien joueur du FC Barcelone. Et la réponse de l’ancien international argentin était très claire: « Qui ne voudrait pas avoir Messi ? Mais nous ne sommes pas en mesure de le recruter… »

Le dirigeant de l’Inter Milan croit à un retour de Messi chez les Blaugrana. « J’aimerais le voir là où il se sentait heureux. Nous sommes tous d’accord sur ce que Barcelone représente, c’est une famille pour lui. C’est là qu’on le verrait épanoui, tant sur le plan personnel que footballistique. Je ne peux vraiment pas l’imaginer ailleurs. Je n’y croyais même pas pour le PSG, j’ai été surpris de le voir partir. Barcelone fera des efforts, puis cela dépendra de lui. »

« Messi décidera la semaine prochaine »

Interrogé sur le cas de son ancien coéquipier, l’entraineur du Barça, Xavi Hernandez a de son côté assuré que le septuple Ballon d’Or prendrait sa décision la semaine prochaine. « La semaine prochaine, il prendra une décision et vous devez le laisser tranquille. Au final, il décidera la semaine prochaine et maintenant il y a 200 hypothèses. Il décidera de son avenir et ici les portes sont ouvertes, il n’y a plus de débat« , a déclaré l’entraîneur blaugrana à Mundo Deportivo.

En attendant, Lionel Messi va disputer son dernier match avec le PSG ce samedi face à Clermont, à l’occasion de la dernière journée de la Ligue 1. Déjà champions de France, les Parisiens vont tenter de finir la saison par une victoire dans leur antre au Parc des Princes.

