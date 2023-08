Inter Miami: un entraineur viré à cause de Lionel Messi?

-Publicité-

A l’instar de l’entraineur Tata Martino qui a confié avoir du mal en ce qui concerne le choix de l’équipe, l’ancien coach de l’Inter Miami, Phil Neville, estime que son licenciement est dû en partie à cause de l’arrivée de Lionel Messi dans le club floridien.

Débarqué cet été à l’Inter Miami après la fin de son contrat avec le PSG, Lionel Messi fait déjà tout chambouler dans le club floridien, malgré lui. Alors qu’un employé du club a déjà été remercié pour avoir quémandé un autographe à la star argentine, la presse américaine a récemment fait échos des lamentations de l’entraineur Tata Martino qui aurait désormais plus de difficulté à composer son équipe, truffées de superstars.

Mais ce n’est pas tout si l’on en croit les propos de Phil Neville. L’ancien coach des pensionnaires de la MLS estime que l’arrivée du septuple Ballon d’Or a précipité son départ de l’équipe.

« J’ai toujours eu le sentiment au fond de moi que je n’allais pas être ici quand il allait venir au club. Et je dis que je ne manquais pas de confiance en moi, mais c’était différent, ce n’était pas signer Gonzalo Higuain ou Blaise Matuidi. Vous regardez autour du monde, la façon dont il a été dans d’autres clubs et il y a toujours eu certains managers qui l’ont dirigé« , a confié l’ancien international anglais dans le podcast Offside with Taylor Twellman, relayé par RMC Sport.

🗣 "Regardez autour du monde, la façon dont il a été dans d'autres clubs et il y a toujours eu certains managers qui l'ont dirigé"https://t.co/l8v8hIHyKt — RMC Sport (@RMCsport) August 18, 2023

L’ex-milieu défensif de Manchester United a cependant reconnu que c’est avant tout ses mauvais résultats qui l’ont conduit à être écarté de la franchise floridienne: « En fin de compte, pour moi, oubliez Messi, les résultats n’étaient pas assez bons le mois dernier où j’étais en poste et je le savais. C’est la raison pour laquelle je suis parti. Quand je me regarde dans le miroir le matin et que mes amis ou les réseaux sociaux disent ‘ça aurait pu être toi’, eh bien non, ça n’aurait pas pu être le cas. Les résultats n’étaient pas assez bons. Je connaissais la vision, je savais ce que voulait le club. Je suis dans le football depuis longtemps. Je ne suis pas amer, tordu ou en colère.“

Arrivé à l’Inter Miami à l’hiver 2021, Phil Neville a été licencié en juin dernier, deux semaines avant la signature de Lionel Messi avec le club de la MLS. Il a laissé l’équipe à la dernière place de la conférence Est de la Major league soccer.

