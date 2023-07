Inter Miami: pour sa première, Messi sauve le club avec un sublime coup franc

-Publicité-

Lionel Messi a disputé sa première rencontre avec l’Inter Miami ce vendredi, en Leagues Cup contre les mexicains de Cruz Azul. La Pulga a signé un coup franc de toute beauté en fin de partie, pour offrir un succès (2-1) à son équipe.

L’Inter Miami affrontait Cruz Azul ce vendredi, à l’occasion de la Leagues Cup, une compétition qui oppose les clubs nord-américains aux clubs mexicains. Cette rencontre marquait la première de Lionel Messi sous les couleurs de l’Inter Miami et l’Argentin n’a pas déçu.

Entré à la 54e, le champion du monde argentin a offert à son nouveau club un premier succès dans cette compétition. Alors que le score était de 1 but partout, à la 90e minute, et que l’arbitre s’apprêtait à siffler la fin du match, Lionel Messi a obtenu un coup franc aux abords de la surface, suite à une faute mexicaine. Les supporters retenaient leur souffle, sachant que le génie argentin était capable de miracles dans de telles situations.

- Publicité-

D’un pas déterminé, Messi s’est élancé et a frappé le ballon avec une puissance et une précision incroyables. Le ballon a traversé le mur de défenseurs, avant de s’envoler vers la lucarne opposée, laissant le gardien de Cruz Azul sans aucune chance.

Lionel Messi. Puede jugar hasta los 100 años. pic.twitter.com/qow3JSnyfn — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) July 22, 2023

« Je savais que je devais marquer »

Après la rencontre, Lionel Messi a laissé exploser sa joie pour avoir aidé son équipe à remporter la victoire. « Ce que j’ai regardé, c’est le but Je savais que je devais marquer, c’était la dernière action du match. Je voulais marquer pour que nous n’allions pas aux tirs au but ensuite. C’était très important pour nous d’obtenir cette victoire, c’est un nouveau tournoi, cela va nous donner de la confiance pour l’avenir« , raconte Messi au micro d’Apple TV, relayé par RMC Sport.

De son côté, David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami et grand artisan de la venue de Messi, a également montré toute sa satisfaction. « Pour être honnête, dès que j’ai vu le coup franc accordé, je me suis dit que c’était comme ça que ça devait se terminer. Surtout quand on a des joueurs comme Leo (Messi) et Sergio (Busquets) sur le terrain, c’est ce qu’ils produisent. C’est très excitant ce soir pour nos supporters. Tous ces gens qui viennent ici pour voir Leo entrer sur le terrain, sans parler de ce qu’il a fait (…) C’est un rêve qui devient réalité pour tous ceux qui sont dans ce stade« , affirme-t-il.

Articles similaires