Inter Miami: Messi trop seul ? Herculez Gomez interpelle la direction

La désillusion est encore vive du côté de l’Inter Miami. Accrochée (1-1) par le Nashville SC lors du match retour, la franchise floridienne a été éliminée dès les huitièmes de finale, victime de la règle des buts à l’extérieur. Malgré une nouvelle réalisation de Lionel Messi, Miami n’a pas su faire la différence, confirmant ses difficultés actuelles.

Ancien attaquant des Seattle Sounders, Herculez Gomez n’a pas mâché ses mots. Dans un message adressé au propriétaire Jorge Mas, il a pointé les failles structurelles de l’équipe. « Le propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, veut la Copa Libertadores… Concentrons-nous d’abord sur la Coupe des champions de la CONCACAF, une autre élimination douloureuse », a-t-il lancé sur X, avant d’enfoncer le clou : « Messi a besoin d’aide. Cette équipe manque encore de vitesse et de stabilité en défense. » Un constat sévère qui relance le débat sur la compétitivité du projet floridien.