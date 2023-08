Inter Miami: Messi «crée déjà des problèmes» à son entraîneur

-Publicité-

Avec le recrues XXL arrivées cet été, dont Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, l’Inter Miami a gagné en qualité et en quantité, avec déjà les victoires qui s’enchainent. Mais cet armada donne déjà des maux de tête à l’entraineur Tata Martino en ce qui concerne le choix de l’équipe.

Encore dans les méandres de la MLS la saison passée, l’Inter Miami rayonne depuis le début de cet exercice. Porté par sa nouvelle superstar Lionel Messi, et notamment par les anciens barcelonais Sergio Busquets et Jordi Alba, le club floridien enchaine les victoires. Mardi soir, les Herons se sont qualifiés pour la finale de la Leagues Cup 2023 après leur victoire logique face à Philadelphia (4-1). Une démonstration de force qui porte les marques de Josef Martinez, Lionel Messi, Jordi Alba et David Ruiz.

Mais plus encore, cette performance montre que l’équipe est très compétitive et ne dépend pas de son capitaine malgré ses neuf réalisations en six apparitions sous les couleurs de Miami. De quoi réjouir Tata Martino qui a salué cette contribution collective de sa troupe en conférence de presse d’après-match.

« Leo, Josef, normalement ils participent [aux buts]. Il y a du progrès, car Benja [Cremaschi] a récemment marqué ; aujourd’hui, c’est David qui est revenu de l’arrière pour marquer, et Jordi, en tant que défenseur, a marqué un but. Je pense que c’est important pour n’importe quelle équipe« , a déclaré Martino dans des propos rapportés par Goal.

Mais cette nouvelle configuration donne déjà des maux de tête au technicien argentin en ce qui concerne le choix de l’équipe. « Il est vrai que l’équipe a changé, mais il est également vrai que l’effectif a changé. Aujourd’hui, nous avons un effectif beaucoup plus compétitif, ce qui pose des problèmes à l’entraîneur lorsqu’il s’agit de choisir son équipe », a ajouté l’ancien coach du Barça.

Pour rappel, la finale de la Leagues Cup opposera dans la nuit du samedi à dimanche l’Inter Miami à Nashville, tombeur de Monterrey (2-0) en demi-finale. Pour Lionel Messi, ce sera la 42e finale de sa carrière, lui qui a quitté le Paris Saint-Germain et signé aux Etats-Unis en juin. Pour l’Inter Miami, ce dernier succès est synonyme d’accession à la prochaine Coupe des champions de la CONCAFAF, plus prestigieuse compétition de la région Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes.

