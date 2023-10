Inter Miami : Lionel Messi fait le bilan de la saison

-Publicité-

Dans un message posté sur son compte Instagram, ce dimanche soir, Lionel Messi a fait le bilan de ses quelques semaines de compétition disputées avec l’Inter Miami. Le club floridien, qui a échoué à se qualifier pour les playoffs de la MLS, a vu sa saison prendre déjà fin.

La saison en club de Lionel Messi est déjà terminée. En effet son club, l’Inter Miami, ne s’est pas qualifié pour la phase à élimination directe du championnat américain de football. Un gros coup dur pour la franchise américaine possédée par David Beckham, mais aussi pour Lionel Messi, qui nourrissait de grandes ambitions après son arrivée dans l’équipe cet été.

Dans un message posté sur son compte Instagram, l’ancien du PSG et du FC Barcelone a toutefois tenu à faire le bilan de ses quelques matchs disputés avec l’Inter Miami. Auteur de 11 buts en 13 rencontres et un titre de Leagues Cup, la Pulga explique que ses débuts ont été réussis. Il a aussi confirmé qu’il allait poursuivre l’aventure avec la franchise floridienne.

«Je suis fier de tout ce que l’équipe a accompli cette saison. Grâce au travail et aux efforts de chacun, nous avons pu remporter la Leagues Cup pour le premier titre de l’histoire de l’Inter Miami, nous avons atteint la finale de l’Open Cup et nous nous sommes même battus pour participer aux play-offs de Major League Soccer presque jusqu’au dernier moment. Nous gardons toutes les bonnes choses et surtout l’envie de nous améliorer pour être encore plus compétitifs l’année prochaine.

Je voudrais remercier tous les gens du club et de la ville de Miami pour le soutien qu’ils nous ont toujours apporté. Je suis sûr que nous continuerons à vivre ensemble des moments incroyables comme ceux que nous avons vécus ces derniers mois», a écrit le champion du monde 2022.

Même s’il ne retrouvera pas les pelouses avant quelques semaines, Lionel Messi devrait faire les grands titres des journaux prochainement. En effet, selon le média espagnol Sport, la Pulga sera le vainqueur du Ballon d’Or 2023, qui sera décerné le 30 octobre. Malgré des prestations en clubs plutôt mitigées, surtout au PSG, Messi devrait décrocher son huitième Ballon d’Or grâce à sa victoire avec l’Argentine à la Coupe du monde au Qatar. Un nouveau triomphe annoncé qui fait déjà grincer des dents.