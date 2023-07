Inter Miami: Lionel Messi dévoile ses ambitions

-Publicité-

Lionel Messi a été enfin officialisé ce samedi comme nouveau joueur de l’Inter Miami. Dans un communiqué du club, le champion du monde argentin a livré ses premières impressions sous ses nouvelles couleurs.

Des semaines après avoir annoncé qu’il rejoindrait le club américain, Lionel Messi s’est engagé ce samedi avec l’Inter Miami jusqu’en 2025. Après deux années mitigées au PSG, la superstar argentine va enfin débuter officiellement une nouvelle page de sa carrière. Cité dans un communiqué du club, le Champion du monde 2022, a dévoilé ses ambitions avec la franchise de David Beckham.

« Je suis très heureux d’entamer cette nouvelle étape de ma carrière avec l’Inter Miami et aux Etats-Unis », a d’abord déclaré l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il ajoute : « C’est une chance fantastique et ensemble nous continuerons ce merveilleux projet. Notre but est de travailler ensemble pour atteindre les objectifs fixés et je suis très impatient à l’idée d’y contribuer dans mon nouveau club ».

- Publicité-

Lionel Messi aura du boulot avec sa nouvelle équipe. L’Inter Miami est actuellement dernier de la division Est de la Major League Soccer, le championnat nord-américain. Le club affrontera vendredi à domicile les Mexicains de Cruz Azul dans le cadre de la Leagues Cup, qui réunit clubs américains et mexicains. Avant cela, la Pulga sera officiellement présentée au public ce dimanche, lors d’un grand événement organisé dans le stade du club.

Articles similaires