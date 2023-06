Inter Miami: le prix des billets a explosé depuis l’annonce de Messi

-Publicité-

À peine quelques heures après l’annonce de la décision de Lionel Messi de rejoindre l’Inter Miami, les prix des billets pour assister aux matchs de la star argentine connaissent déjà une flambée spectaculaire.

«Je ne reviens pas au Barça, je vais à l’Inter Miami. J’ai pris la décision d’aller à Miami. Ce n’est pas encore fait à 100% mais on a décidé de continuer là-bas ! Je veux vivre le foot d’une autre manière après avoir remporté le Mondial et l’impossibilité de revenir à Barcelone.», a déclaré Lionel Messi ce mercredi soir lors d’un entretien accordé à Sport et Mundo Deportivo, pour sceller son avenir. Et les effets de cette annonce, qui a bousculé le monde du football ne se sont pas fait attendre.

En effet, le prix des billets pour les rencontres de la franchise floridienne a connu une hausse fulgurante ces dernières heures. Selon The Athletic, il faudrait débourser pas moins de 350 €, pour assister à une rencontre de l’Inter Miami. D’après les informations du média américain, le premier match de la Pulga avec l’Inter Miami, sous les couleurs de la franchise de David Beckham, pourrait avoir lieu le 21 juillet lors de la Leagues Cup. Alors qu’auparavant, le billet le moins cher pour cette rencontre était évalué à 27 €, son prix a désormais explosé pour atteindre 435 €, soit une multiplication par 17.

Si les retombées sur les finances de l’Inter Miami ne se sont pas fait attendre, Lionel Messi devra également aider son nouveau club à améliorer ses performances sportives. La saison dernière, la franchise de David Beckham a terminé à la dernière place de la Major League Soccer, avec seulement 15 points obtenus en 15 journées

