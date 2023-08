Inter Miami: « Il se sent soutenu », Jordi Alba évoque la forme de Lionel Messi

Dans un entretien accordé à Goal et relayé par Maxifoot, ce vendredi, Jordi Alba est revenu sur les débuts étincelants de Lionel Messi à l’Inter Miami.

L’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami, franchise de la MLS a été accompagnée d’un début de saison explosif pour l’attaquant argentin. Avec cinq buts marqués en seulement trois matchs, le champion du monde 2022 semble avoir trouvé un nouveau souffle dans sa carrière, après deux saisons très mitigées passées du côté du Paris Saint-Germain. Selon son coéquipier Jordi Alba, ancien joueur du FC Barcelone, c’est l’environnement positif et accueillant de Miami qui a joué un rôle clé dans ce départ canon.

« Il se sent soutenu, aimé, et c’est la chose la plus importante. Au PSG, il n’a pas passé un bon moment, mais il a retrouvé sa joie. Je le répète, aller à Miami, c’est un défi qui l’excite beaucoup personnellement et je le vois très heureux« , a indiqué l’ancien joueur de Valence pour Goal et relayé par Maxifoot.

- Publicité-

Cette déclaration de Jordi Alba souligne l’importance cruciale du bien-être émotionnel d’un joueur de football de haut niveau. Alors que Messi a connu des hauts et des bas au PSG, son déménagement à Miami semble avoir ravivé sa passion pour le jeu et lui a offert un environnement où il peut s’exprimer pleinement.

Articles similaires