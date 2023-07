Inter Miami: « c’est un moment énorme pour nous », Beckham évoque l’arrivée de Messi

Au cours d’un entretien accordé à The Athletic, le co-propriétaire de l’Inter Miami, David Beckham, s’est confié sur la venue prochaine de Lionel MEssi au sein de la franchise américaine.

Après deux saisons mitigées au PSG, Lionel Messi va poursuivre sa carrière du côté de l’Inter Miami, la franchise de la Major League Soccer (MLS) co-propriété de David Beckham et Jorge Mas. En attendant l’officialisation du transfert, les deux propriétaires du club accordent des interviews aux médias pour évoquer l’arrivée de la Pulga. Après Jorge Mas qui a dévoilé le salaire que va toucher Messi aux USA, lors d’une interview accordée au quotidien El Pais, c’est autour de David Beckham de se prononcer sur le sujet.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid a confié à The Athletic sa fierté d’accueillir dans son équipe l’une des plus grandes légendes de ce sport. «Il y a quelques semaines, je me suis réveillé avec des millions de messages sur mon téléphone. Puis, j’ai appris que Lionel Messi avait annoncé rejoindre l’Inter Miami. Rien de surprenant selon moi», a-t-il expliqué, relayé par Footmercato, avant de poursuivre.

«J’ai toujours dit, dès le départ, que si j’avais l’opportunité d’amener les meilleurs joueurs du monde à Miami, à n’importe quel moment de leur carrière, je le ferais. J’ai toujours pris cet engagement envers nos fans. Alors quand j’entends dire que l’un des meilleurs joueurs – sinon le meilleur joueur – qui a tout gagné, qui est toujours un grand joueur, encore jeune et qui fait toujours ce qu’il fait, veut jouer pour mon équipe, c’est un moment énorme pour nous», ajoute Beckham.

Aux États-Unis, au sein de l’Inter Miami, Lionel Messi aura l’occasion de jouer sous les ordres de Tata Martino, aux côtés de Sergio Busquets notamment. La Pulga devrait effectuer ses débuts avec sa nouvelle équipe le 21 juillet prochain face à Cruz Azul en Coupe de la Ligue.

