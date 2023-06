Inter: «les finales ne se jouent pas, elles se gagnent », Onana prévient Haaland et Man City

- Advertisement -

Le gardien de but de l’Inter Milan, André Onana, a assuré que son équipe va tout faire pour remporter la Coupe aux grandes oreilles, alors que les Nerazzurri affrontent Manchester City ce samedi en finale de Ligue des champions.

Qui pour succéder au Real Madrid? Qualifiés pour le dernier tour, l’Inter Milan et Manchester City s’affrontent ce samedi, en finale de la Ligue des champions. Eternels favoris, les Cityzens ont notamment écrasé le champion en titre pour atteindre le sprint final. Pas attendus à cette étape avec une équipe logée dans le groupe du Bayern et du Barça en phase de poule, les Nerazzurri ont déjoué toutes les pronostiques même s’ils n’ont rencontré que des équipes à leur portée en phase à élimination directe. En clair, Manchester City part favori devant l’Inter pour cette finale.

Un avis que ne partage cependant pas André Onana. Pour le gardien de but de l’Inter, une finale se gagne. Le Camerounais reconnaît la supériorité des Citizens, mais reste optimiste pour la victoire finale. « Samedi, nous jouerons un match important contre l’équipe qui est probablement la meilleure du monde, mais nous sommes l’Inter. Une finale contre l’une des équipes les plus fortes du monde est importante pour moi, mais nous voulons montrer qui nous sommes. Ce sera difficile pour nous, mais aussi pour eux », a-t-il déclaré à des journalistes rassemblés via TuttoMercatoWeb.

« Et les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Parce que l’histoire se souvient toujours de qui a gagné et c’est pourquoi nous irons à Istanbul pour gagner. Oui, la vérité est que c’est le cas c’est l’unité qui fait la force de l’Inter. Nous devons souffrir ensemble, ce ne sera pas facile, c’est probablement le match le plus dur depuis cinq ans », a ajouté l’ex-Lion Indomptable.

Vainqueur de l’édition 2010 sous José Mourinho, l’Inter Milan court derrière son deuxième sacre en Ligue des champions, contre Manchester City qui n’a jamais soulevé le Graal de toute son histoire.

