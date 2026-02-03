Inter en Coupe d’Italie : Çalhanoglu et Barella forfaits, Zielinski incertain

L’Inter Milan se prépare à défier le Torino en quart de finale de la Coupe d’Italie, mardi 3 février 2026 à 20h00 GMT. Opposition à élimination directe et rendez-vous important pour les Nerazzurri, qui devront gérer l’absence de plusieurs éléments habituels.

Le coach Cristian Chivu a confirmé que Hakan Çalhanoglu et Nicolò Barella ne figureront pas sur la feuille de match, tandis que Piotr Zielinski reste sur une liste d’incertitudes médicales. Ces contretemps obligent l’encadrement technique à revoir ses plans de départ.

Pour cette rencontre, l’entraîneur optera pour un remaniement notable de l’équipe par rapport au onze aligné contre Cremonese : on parle d’environ cinq à six rotations. Josep Martinez hériterait des gants, De Vrij ferait son retour en charnière, et les couloirs devraient être occupés par Carlos Augusto et Diouf. Le milieu serait composé de Frattesi, Sucic et Mkhitaryan afin d’apporter densité et créativité au cœur du jeu.

Occasion pour la relève