Instagram: Karim Benzema se désabonne de certains joueurs de l’Equipe de France

Karim Benzema s’est désabonné du compte Instagram de certains joueurs de l’équipe de France trois jours après l’annonce de sa retraite internationale.

ll y a de l’eau dans le gaz des joueurs de l’Equipe de France. En plus d’avoir annoncé sa retraite internationale Karim Benzema semble vouloir tourner définitivement dos à ses anciens coéquipiers.

Le footballeur se serait désabonné du compte des joueurs de l’équipe de France sur le réseau social Instagram. Le média Besoccer rapporte que Benzema ne suit désormais que ses coéquipiers madrilènes Camavinga et Tchouameni, le Soulier d’or de la Coupe du monde Kylian Mbappé, Marcus Thuram et le défenseur Raphaël Varane.

Un malentendu entre le staff des Bleus et Benzema

Ce geste qui survient au lendemain de sa décision de quitter définitivement les bleus est la preuve qu’un malentendu règne au sein de l’Equipe de France. Même dans son message annonçant sa retraite, Benzéma n’a pas pu cacher son immense sentiment de frustration.

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire, et la nôtre prend fin » , écrit-il pour clore ce chapitre qui symbolise son passage sous le maillot frappé du Coq.

Benzema renvoyé de l’Equipe de France ?

Pour rappel, mis à l’écart entre 2015 et 2021, le numéro 9 du Real Madrid n’a pas participé aux belles années de l’équipe de France version Deschamps. Nul doute que son dernier souvenir avec les Bleus restera ce rendez-vous manqué avec le Mondial.

Selon les révélations du quotidien Dimanche, L’Équipe racontait qu’il y a un malentendu entre le staff médical de l’équipe de France et lui. D’après le média, Benzéma avait été renvoyé chez lui alors qu’il « aurait aimé rester avec les Bleus pour se soigner et avoir une chance de participer à la Coupe du monde ».